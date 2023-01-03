كشفت هيئة السوق المالية موعد التقديم (رجال / نساء) في برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2023م) الدفعة (الحادي عشر).

وأوضحت شروط التقديم :

1- التفرغ التام.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

3- أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

4- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.

5- أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن:

– لخريجي البكالوريوس 27 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1995/10/15م.

– لخريجي الماجستير 30 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1992/10/15م.

6- تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة (IELTS 5) أو (STEP 83) أو ما يعادلها.

7- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

8- اجتياز المقابلات الرسمية.

9- يعُفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.

10- في حال كان المتقدم متخرّجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 100 جامعة” على مستوى العالم، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية، فسيتم اختصار رحلة التقديم:

– مطابقة الشروط الأساسية.

– المقابلات الشخصية.

11- أحد عناصر المفاضلة حيث أن ارتفاع الدرجة يزيد الميزة التنافسية للمتقدم

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع