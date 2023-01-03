تقوم بلدية محافظة أضم ولليوم الرابع على التوالي باستنفار عاجل لكافة المعدات والآليات والمراقبين الميدانيين وذلك لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها.

حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق موزعة بين شمال المحافظة ومركز الجائزة ومركز المرقبان ومركز ربوع العين ومركز حقال.

وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية وتم فك احتجاز أكثر من ٩٥ قرية وصيانة أكثر من ١٤٠ موقع الجدير بالذكر أن الأعمال مازالت مستمرة حتى إعداد هذا التقرير.

وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم وعدم انقطاعهم عن الخدمات وتوكد على المواطنين تقديم بلاغاتهم عبر تطبيق بلدي او بالاتصال على الرقم ٩٤٠ ضمانا لخدمتهم بشكل عاجل.