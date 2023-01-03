يدعو متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي الجميع للتقيد بالتعليمات ويحذر من الخروج إلا للضرورة.
وقال الحمادي :”الحالة الجوية ستزال غير مستقرة خلال هذا الاسبوع مع احتمالية هطول الأمطار لذلك ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر، كما أن الدفاع المدني حرص على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية”.
وأضاف ” يجب الإبتعاد عن أماكن السيول والأودية وعدم التعرض لها إلا للضرورة مع أخذ الحذر وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق البرية “.
فيديو | متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي يدعو الجميع للتقيد بالتعليمات ويحذر من الخروج إلا للضرورة #برنامج_اليوم pic.twitter.com/KHduDCDC09
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 3, 2023
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