كشف المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جازان سجلت أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية، تليها عرعر والقريات 5 درجات، وسكاكا ورفحاء 6 مئوية، وحائل 7 مئوية، والمجمعة والرياض وأبها والباحة وحفر الباطن والأحساء 8 مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

ولفت إلى أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).