أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 10661 نقطة (+ 83 نقطة)، مواصلا صعوده لثالث جلسة على التوالي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” بأكثر من 1 % عند 77.30 ريال و51 ريالا على التوالي.

وصعدت أسهم “التصنيع الوطنية” و”بن داود” و”أسمنت ينبع” و”أسمنت القصيم” و”فيبكو” و”معدنية” و”دار الأركان” و”أسمنت الجنوبية” بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهم “وفرة” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 29.95 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

في المقابل، تراجع سهما “لوبريف” و”السيف غاليري” بنسبة عند 94.70 ريال (- 1 %) للأول و96 ريالا (- 2 %) للثاني.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق “سدكو كابيتال ريت” بأكثر من 1 % عند 10.04 ريال.