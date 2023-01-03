بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، عقدت لجنة الاستثمار والموارد المالية اجتماعها الحادي عشر للدورة الخامسة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة والحضور الكريم، مفتتحاً حديثه بأهمية ” الجرأة ” كعنوان معتمد لهوية وأعمال اللجنة ( وهي العبارة التي اطلقها سموه في المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله “الجرأة نحو المستقبل”.

وأشار سموه بأن الهدف من الاجتماع هو الانتقال إلى الجرأة في رسم مستقبل الاستثمار، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة مبني على الجرأة، و أن هناك تركيز كبير واهتمام منقطع النظير بقضية الإعاقة.

ولفت إلى أن المسار الاستراتيجي للاستثمار لابد أن يكون مساراً جريئاً، ويمكن أن نصنعه من خلال اكتشاف مصادر التمويل المتاحة ومن خلال الاطلاع على خدمات المؤسسات المالية والجهات البحثية، كما أكد سموه على أهمية التعاون الاستراتيجي والاستثماري مع الأجهزة ذات العلاقة جكومية أو غيرها.

وبعد ذلك استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقارير عن أداء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمركز، و تقرير الأداء عن فندق راديسون بلو حي السفارات ، واطلعت اللجنة على تقرير اشتمل على أبرز المستجدات المتعلقة بأصول واستثمارات المركز الأخرى وناقشت أفضل السبل لتطويرها.