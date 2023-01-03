نشر حساب نادي النصر مقطع فيديو للحظات الأولى من وصول اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتم استقبال رونالدو وأسرته والوفد المرافق بالورود وسط حفاوة كبيرة.

ومن المقرر إقامة حفل استقبال ضخم للاعب البرتغالي مساء اليوم في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل.