أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمسمى مُساعد تنفيذي.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).

2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- المهارات التحليلية لفهم وتطبيق البحوث والإحصاءات في كتابة التقارير واتخاذ القرار.

5- المهارات التنظيمية لإدارة السجلات والبيانات، والوفاء بالمواعيد النهائية.

6- مهارة استخدام الحاسب الآلي مع برامج معينة وأنظمة قائمة على الويب، مثل برامج إدارة شؤون الموظفين وكتابة التقارير وإدارة المشاريع.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب وذلك من خلال الرابط التالي من هـــنــــا.