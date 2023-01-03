ذكرت تقارير أرجنتينية، أن إدارة نادي الهلال تدرس التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت “tyc” الأرجنتينية، إن الهلال يرغب في التعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ومازال يدرس القرار النهائي بشأن مستقبله.

وكان نادي النصر نجح في التوقيع مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ويتجدد اللقاء مجدداً بين رونالدو وميسي في مواجهة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يتم تنظيمه خلال شهر يناير.