قال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، إن كريستيانو رونالدو طلب أن يعامل مثل بقية زملائه في المكافآت والأنظمة وهذا غير مستغرب منه.

وأضاف أن هناك أخبار غير دقيقة ظهرت عن المفاوضات، وهناك تفاصيل ستظهر بالفترة المقبلة وستنفي جميع الاجتهادات بخصوص تمويل الصفقة.

وأكد أن كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ووجوده في الدوري السعودي سيكون إضافة للنادي وللرياضة السعودية.

ولفت إلى أن وجود لاعب مثل رونالدو في الدوري السعودي يعد إضافة ويعكس الرؤية الواضحة لتطوير الرياضة السعودية، مؤكدا أنه لا يعتبر التعاقد مع رونالد صفقة من أجل الفوز بمباراة وإنما هي صفقة أبعد من ذلك، وتستهدف نقل تجربة وإبداع خاصة وأنه ملهم للشباب.