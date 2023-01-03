انتقد مدرب ليفربول يورغن كلوب حكام مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برنتفورد، في مباراة أمس الاثنين.

وقال كلوب: “لا جدوى من الشكوى من حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لأن الأمر أشبه بالحديث إلى فرن كهربائي”.

وأوضح أن برنتفورد “يوسع مدى تطبيق قواعد اللعبة” بسبب الدفع والشد من القمصان خاصة في الكرات الثابتة، معربا عن اعتقاده أن الهدف الثالث لبرايان مبيومو كان يجب عدم احتسابه لوجود مخالفة.

وبسؤاله عما إذا كان قد تحدث إلى حكام المباراة حول هذا الأمر قال كلوب: “نعم، لكن في الواقع يكون هذا بالضبط مثل حديثي للفرن الكهربائي الخاص بي. لن تحصل على أي رد فعل، إنه نفس الشيء دوما”.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ولفرهامبتون يوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم يلاقي برايتون وتشيلسي وولفرهامبتون مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.