داعب أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الجديد بمقولته الشهيرة “si”.

وتفاجأ رونالدو ثم ضحك بعد سماعه مقولته الشهيرة،التي يقولها عند تسجيله هدف، بعد القفز بطريقة محددة في الهواء ومن ثم إطلاق لفظ “si” عند نزوله على الأرض، وهي تُعني “نعم” بالعربية.

ويُشارك الجمهور المتواجد في الملعب رونالدو في قول كلمة “نعم” بحماس قوي ليتردد صداهم في كافة أرجاء الملعب، ذلك بعد أن يقفز اللاعب ويعود للأرض.

يذكر أنه يقام الآن حفل ترحيب باللاعب البرتغالي في ملعب مرسول بارك، والذي يمتد عقده مع النصر حتى 2025.