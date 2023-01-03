لفتت جورجينا زوجة النجم البرتغالي المنضم حديثا لنادي النصر كريستيانو رونالدو، الأنظار اليوم الثلاثاء، خلال تواجدها معه في ملعب مرسول بارك.

وكان رونالدو أعرب خلال مؤتمره الصحفي المنعقد اليوم، عن سعادته الكبيرة بتواجده في الدوري السعودي من خلال نادي النصر، مؤكدا أن خطوته الحالية تمت دراستها جيدا.

وقال رونالدو”فخور جداً باتخاذ هذا القرار الكبير، في أوروبا فزت بكل شيء ولعبت في أكبر الأندية والآن موعد تحدٍ جديد”.

وأكد اللاعب البرتغالي على سعادة عائلته بالتواجد في المملكة، مشيرا إلى أنه حصلت على مساندتهم وبالأخص أبنائه.