حرص حارس مرمى نادي النصر، وليد عبدالله، على الترحيب بانضمام زميلهم الجديد كرستيانو رونالدو لصفوف فريقهم.

وقال عبدالله:”الله يحييك بين إخوانك وأن شاء الله بتساعدنا ونساعدك، وكلنا سعيدين بتواجدك معنا، والله يوفقك معنا”.

وأكد أن انضمامه إليهم يعد إضافة لهم وللدوري السعودي، فيما استقبل اللاعب هذا الترحاب بالابتسام وسط تصفيق من الجميع.