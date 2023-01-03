أعلنت حكومة السويد أنها تستعد لفرض قيود سفر على الأشخاص الذين يصلون إليها من الصين، بسبب مخاوف من زيادة إصابات فيروس كورونا.

وكلفت الحكومة وكالة الصحة العامة بمهمة تحليل الوضع في الصين والعواقب المترتبة على السويد وصياغة مقترحات للتدابير التي يجب اتخاذها، بما في ذلك قيود السفر المحتملة.

ودعت السويد بصفتها رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع لآلية إدارة الأزمات التابعة للاتحاد، غدا الأربعاء، حيث ستتم مناقشة مسألة قيود السفر بهدف الاتفاق على موقف مشترك.

وتشهد الصين في الفترة الأخيرة تفش مرعب لفيروس كورونا، فيما تكدست المستشفيات بحالات الإصابات، والوفيات.