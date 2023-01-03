قد تكون برودة القدمين في بعض الأحيان مؤشرا على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، منها تلف الأعصاب نتيجة الإصابة بمرض السكري.

وذكرت صحيفة ” دويتش فيليه ” أن الأعصاب تتحكم في تدفق الدم، وينتج عن انخفاض كمية الدم التي تصل إلى القدمين زيادة في برودة القدمين، فضلا عن انخفاض كمية الأوكسجين و الغذاء التي تصل إليهما .

وعبر قياس ضغط الدم في إصبع القدم الكبير، يمكن لأخصائي الأوعية الدموية معرفة كمية الدم التي تصل إلى القدمين، وخاصة بالنسبة لمرضى السكري ؛ فإذا كان المريض لديه مشكلة في الشرايين الصغيرة، عندها يكون من الضروري ضبط مستوى السكر في الدم بشكل مثالي، وعند وجود انسداد في الأوعية الكبرى لابد من إجراء قسطرة لتسهيل تدفق الدم إلى القدمين من جديد.