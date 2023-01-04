أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مدى فاعلية وجاهزية السدود بالطائف لمواجهة الحالات المطرية وفقاً لخطط الطوارئ المتبعة.

جاء ذلك خلال تفقده سدي عكرمة و لّيه للإطلاع على منسوبي المياه التي احتضنتها تلك السدود والتأكد ميدانيًا من كفاءة وسلامة الاداء ومستويات ادارة المياه فيها في ظل الحالات المطرية التي تشهدها محافظة الطائف.

وأوضح القاضي أن السدود بالمحافظة تخضع للإشراف والمتابعة من قبل فرق متخصصة على مدار الساعة وفقاً للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه والاستفادة منها في ري المزارع وحماية المواقع السكنية مشيراً الى أن الطاقة التخزينية لسد ليه تبلغ 10,000,000 م3 كما بلغت في سد عكرمة 500.000 م3 والذي يعد أول سد في المملكة أنشئ عام 1375هـ.