صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,049,451) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم (3) مواطنين.
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط محاولة تهريب (3,049,451) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف شاحنة.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/AKxKI4x0hd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 4, 2023
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالله