أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.2 %، مغلقا عند 10532 نقطة (- 129 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” – الأكبر وزنا في السوق السعودي – بنسبة 2 % عند 31.70 ريال.

وأغلق سهم “مصرف الراجحي” عند 76.20 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”مجموعة تداول” و”اللجين” و”التصنيع الوطنية” و”إس تي سي” و”سابك للمغذيات” و”مصرف الإنماء” و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”جرير”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “العربي الوطني” تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 31.60 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم “سدافكو” بنسبة 1 % عند 229.80 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وصعد سهم “أمريكانا” بنسبة 6 % عند 3.22 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 112 مليون سهم، بقيمة إجمالية 360 مليون ريال، تمت عن طريق أكثر من 26 ألف صفقة.