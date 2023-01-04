كشفت تقارير عن وجود خلاف شديد بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر، ووكيله خورخي مينديز.

وذكرت تقارير إيطالية، كواليس الخلاف، موضحة أن مينديز لم يشارك في صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر، وكان ذلك نتاجا لعدد من الصدامات بين الوكيل الشهير وكريستيانو.

ولفتت إلى أن الخلاف بدأ في الصيف الماضي، عندما أراد رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وطلب رونالدو من مينديز أن يجلب له عرضا من ناد يلعب في دوري الأبطال، ويمنحه راتبا يبلغ 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الأجر، وهو ما فشل فيه مينديز.