أعلن وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة المخاطر في المسجد الحرام، فايز الحارثي، اليوم الأربعاء، إيقاف الأعمال الإنشائية في الحرم المكي لحين انتهاء الحالة المطرية.

وأكد الحارثي على الاستعداد وأخذ الاحتياطات التامة عند صدور تقارير المركز الوطني للأرصاد بهطول الأمطار.

وأوضح أن فريق السلامة يتواجد في جنبات الحرم المكي للتأكد من توافر السلامة، وإيقاف الأعمال الإنشائية إلى حين تجدر الإشارة بانتهاء الحالة المطرية.