منحت مجلة ذا بانكر “The Banker” الدولية المتخصصة في الشؤون المالية، معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، جائزة أفضل محافظ بنك مركزي للعام 2023م في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة في بيان نشرته بهذه المناسبة، أن حصول المبارك على هذه الجائزة جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم استقرار القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإنجازات التي حققها البنك المركزي السعودي في تبني الابتكار في الخدمات المالية الإلكترونية من خلال توفير البيئة التشريعية المحفزة، وتطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير وتمكين منظومة التقنية المالية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور المبارك: إنه استكمالاً لدور البنك المركزي السعودي في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، فإن البنك المركزي سيستمر في تسخير جميع الإمكانات لحماية وتطوير النظام المالي، بما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع المالي، وتسخير التقنية المالية لهذا الغرض.