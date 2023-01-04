كرّم معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة، مدير مجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة الطائف الدكتور فريد بن حامد المالكي.

وجاء هذا التكريم المميز تقديرًا للجهود التي بذلها “المالكي ” في تطوير العمل وتحسين الأداء لخدمة المرضى والمراجعين بالمجمع والجهود الصحية في المنطقة وقدم الدكتور فريد بن حامدالمالكي شكره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم، مرجعاً الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من قبل سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف الأخصائي سعيد بن جابرالقحطاني.

وكذلك للجهود التي يبذلها العاملون في المجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع في المقام الاول لجعل صحة الانسان اولاً .