تستأنف بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” ، في البصرة في السادس من يناير الجاري، وحتى التاسع عشر من ذات الشهر، بمشاركة 8 منتخبات.
وشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين بكل مجموعة 4 منتخبات، كما يوجد في المجموعة الأولى كل من: منتخب العراق، منتخب السعودية، منتخب عمان، منتخب اليمن. بينما تضم المجموعة الثانية، كلًا من: منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.
وحول جدول مباريات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) في البصرة دور المجموعات:
الجمعة: 6 يناير:
العراق × عمان – الساعة 6:45 مساء
اليمن × السعودية – الساعة 9:30 مساء
السبت: 7 يناير:
البحرين × الإمارات – الساعة 4:15 مساء
الكويت × قطر – الساعة 7:15 مساء
الإثنين: 9 يناير:
عمان × اليمن – الساعة 4:15 مساء
السعودية × العراق – الساعة 7:15 مساء
الثلاثاء: 10 يناير:
الإمارات × الكويت – الساعة 4:15 مساء
قطر × البحرين – الساعة 7:15 مساء
الخميس: 12 يناير:
العراق × اليمن – الساعة 6:00 مساء
السعودية × عمان – الساعة 6:00 مساء
الجمعة 13 يناير:
البحرين × الكويت – الساعة 6:00 مساء
قطر × الإمارات – الساعة 6:00 مساء
الدور قبل النهائي
– تقام المباراتان يوم 16 يناير
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