تستأنف بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” ، في البصرة في السادس من يناير الجاري، وحتى التاسع عشر من ذات الشهر، بمشاركة 8 منتخبات.

وشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين بكل مجموعة 4 منتخبات، كما يوجد في المجموعة الأولى كل من: منتخب العراق، منتخب السعودية، منتخب عمان، منتخب اليمن. بينما تضم المجموعة الثانية، كلًا من: منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.

وحول جدول مباريات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) في البصرة دور المجموعات:

الجمعة: 6 يناير:

العراق × عمان – الساعة 6:45 مساء

اليمن × السعودية – الساعة 9:30 مساء

السبت: 7 يناير:

البحرين × الإمارات – الساعة 4:15 مساء

الكويت × قطر – الساعة 7:15 مساء

الإثنين: 9 يناير:

عمان × اليمن – الساعة 4:15 مساء

السعودية × العراق – الساعة 7:15 مساء

الثلاثاء: 10 يناير:

الإمارات × الكويت – الساعة 4:15 مساء

قطر × البحرين – الساعة 7:15 مساء

الخميس: 12 يناير:

العراق × اليمن – الساعة 6:00 مساء

السعودية × عمان – الساعة 6:00 مساء

الجمعة 13 يناير:

البحرين × الكويت – الساعة 6:00 مساء

قطر × الإمارات – الساعة 6:00 مساء

الدور قبل النهائي

– تقام المباراتان يوم 16 يناير