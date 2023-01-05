تصدرت منطقة مكة المكرمة، كميات الأمطار في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث سجلت الكمية (72.2) ملم، بينما بلغت جامعة الملك عبدالله في رابغ (15.2) ملم.

وكانت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم سجلت (69.0) ملم، كما أن محافظة رياض الخبراء سجلت (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجّل مركز الهجرة (47.2) ملم.

يذكر أن المدينة المنورة سجلت (42.2) ملم، بينما ومنطقة حائل سجلت (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) ملم في مطار حائل.