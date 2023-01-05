أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور المعروف باسم “XBB.1.5″، المنتمي إلى “أوميكرون”، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن.

وأشارت إلى أن المتحور المذكور، يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه “أوميكرون”.

وقالت الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لكورونا ماريا فان كيركوف: “نحن قلقون بشأن ميزة انتشاره الواسع على وجه الخصوص في بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة، لا سيما الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة”.