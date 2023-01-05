تحدث الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي عند دوري أبطال آسيا، لافتا إلى أن الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرتين من آخر ثلاث سنوات ولعب على نهائي الدوري آخر ثمان سنوات أربع مرات.

وقال الجريسي :” إذا كان دوري أبطال آسيا ضعيف لماذا لم يحققه النصر. حينما تستمر على تحقيق البطولات وتلعب على نهائي قاري فهذا الأمر هو الذي يثبت الجماهيرية فهناك فترة بين تثبيت الجماهيرية والتشجيع لفترة مؤقتة”.

وأضاف ” إذا حقق النصر البطولات ثبتت الجماهيرية، فإذا لم يحقق النصر أبطال آسيا مع رونالدو سيزول الجمهور بمجرد زيال كرستيانو “.