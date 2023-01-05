توقع محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل استمرارية فرصة هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على الرياض والقصيم والشرقية حتى يوم الخميس القادم.

وقال العقيل :” وكذلك فرصة هطول الأمطار مستمرة على المرتفعات في منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية في القنفذة، وتبدأ تستقر الأجواء على سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة والمدينة المنورة”.