احتل سيمون تشارلز دورانتي داي، عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ادعى أنه ابن للملك تشارلز الثالث وكاميلا؛ حيث ظل يدعي ذلك منذ عدة سنوات.

وفي إحدى المقابلات التي أجراها ، ادعى أنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية ترميمية لتغيير عينيه من اللون الأزرق إلى البني عندما كان في الثامنة من عمره لإخفاء أوجه التشابه بينه وبين أفراد العائلة المالكة.

وقدم “سيمون” مزيدًا من التفاصيل حول الجدول الزمني لسعيه للحصول على التقدير من جانب الملك تشارلز الثالث، مؤكدًا أن التفاصيل المتعلقة به قد تسربت أثناء تقديم تحقيق باجيت في عام 2005.

وقال سيمون:”يسألني الناس دائمًا عن المدة التي قضيتها في هذه الرحلة، وكما يعلم معظم الأشخاص الذين تم تبنيهم ، طالما أنني أتذكر… لذا فقد مرت 58 عامًا هذا العام بالنسبة لي”، مضيفًا:”خلال ذلك الوقت ، كنت أعاني وأشهد وأجمع الأدلة حول هوية والداي طوال الوقت. ليس هناك الكثير الذي لا أعرفه عن حياتي حتى لو لم أقول ذلك أو أظهر هو – هي”.

وتابع:”كما ذكرنا سابقًا ، انضمت الدكتورة إلفيانا إلى تلك الرحلة في عام 1992 وبشكل جدي في عام 1994 ولم أسمع نسخة نانان حتى عام 1998، على المستوى الخاص والدوائر الحكومية (المملكة المتحدة وأستراليا) بدأت في حوالي عام 2003 وتم تسريبها إلى مصادر محدودة أثناء تقديم استعلام باجيت في عام 2005″.

وأشار إلى إنه لم يرغب في إعلان مطالبات ملكه تشارلز الثالث، وعلى الرغم من أنه تلقى الكثير من الاهتمام ، إلا أن سيمون تشارلز دورانتي داي ذهب ليقول إنه حاول الحفاظ على خصوصية معركته من أجل الاعتراف.