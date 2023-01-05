كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول ومواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (23) من الدور الثاني إضافة إلى تعديل عدد من مباريات الدور الأول من مسابقة دوري روشن.

وأفادت اللجنة بأنه في حال تأهل نادي الهلال إلى دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية فإنه سيتم تأجيل مباراة الجولة (16) لتقام يوم السبت الموافق (01/آبريل/2022م) في ذات التوقيت المعتمد لشهر رمضان المبارك

وأشارت إلى أنه في حال تأهل نادي الهلال أو نادي الشباب للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا سيتم تقديم الجولة 24 لتاريخ (14/آبريل/2023م) ، والجولة 25 لتاريخ (18/آبريل/2023م).

وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد و أوقات إقامة مباريات الجولات من (24) إلى (30) بعد نهاية دور (8) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.