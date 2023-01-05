كشف اتحاد كرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأفاد بأن طاقم الحكام الذي يدر مباراة ضمك – الرائد على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:30 مساءً هو:
حكم ساحة : محمد الحربي
حكم مساعد : هشام الرفاعي
حكم مساعد: محمد العرمطي
حكم رابع : فريح الجلعود
حكم فيديو : رائد الزهراني
مساعد حكم فيديو: فهد العمري
وأشار إلى أن طاقم الحكام الذي يدير مباراة النصر والطائي على ملعب مرسول بارك الساعة 6:00 مساءً
حكم ساحة: عبدالله الحربي
حكم مساعد: محمد العبكري
حكم مساعد: عادل شراحيلي
حكم رابع: محمد أبو شقارة
حكم فيديو: تركي الخضير
مساعد حكم الفيديو: مؤيد المسجن
وذكر اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الذي يدير مباراة الاتحاد والهلال على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الساعة 8:30 مساءً هو:
حكم ساحة: دانيلي أورساتو
حكم مساعد : اليساندرو جيالاتيني
حكم مساعد: سيرو كاربوني
حكم رابع: محمد الدقاش
حكم فيديو: ماسيميليانو إيراتي
مساعد حكم الفيديو: سعد السبيعي
بينما طاقم الحكام الذي يدير مباراة الوحدة والشباب على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 8:30 مساءً
حكم ساحة : أحمد الرميخاني
حكم مساعد : عبدالرحيم الشمري
حكم مساعد: سعيد آل مهدي
حكم رابع: بندر القحطاني
حكم فيديو : فيصل البلوي
مساعد حكم الفيديو: محمد الوحيمر
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