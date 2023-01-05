كشف اتحاد كرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأفاد بأن طاقم الحكام الذي يدر مباراة ضمك – الرائد على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:30 مساءً هو:

حكم ساحة : محمد الحربي

حكم مساعد : هشام الرفاعي

حكم مساعد: محمد العرمطي

حكم رابع : فريح الجلعود

حكم فيديو : رائد الزهراني

مساعد حكم فيديو: فهد العمري

وأشار إلى أن طاقم الحكام الذي يدير مباراة النصر والطائي على ملعب مرسول بارك الساعة 6:00 مساءً

حكم ساحة: عبدالله الحربي

حكم مساعد: محمد العبكري

حكم مساعد: عادل شراحيلي

حكم رابع: محمد أبو شقارة

حكم فيديو: تركي الخضير

مساعد حكم الفيديو: مؤيد المسجن

وذكر اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الذي يدير مباراة الاتحاد والهلال على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الساعة 8:30 مساءً هو:

حكم ساحة: دانيلي أورساتو

حكم مساعد : اليساندرو جيالاتيني

حكم مساعد: سيرو كاربوني

حكم رابع: محمد الدقاش

حكم فيديو: ماسيميليانو إيراتي

مساعد حكم الفيديو: سعد السبيعي

بينما طاقم الحكام الذي يدير مباراة الوحدة والشباب على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 8:30 مساءً

حكم ساحة : أحمد الرميخاني

حكم مساعد : عبدالرحيم الشمري

حكم مساعد: سعيد آل مهدي

حكم رابع: بندر القحطاني

حكم فيديو : فيصل البلوي

مساعد حكم الفيديو: محمد الوحيمر