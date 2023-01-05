أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، دون تغير، مغلقا عند 10532 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 31.55 ريال، و75.70 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”أكوا باور” و”المراعي” و”سبكيم العالمية” و”مجموعة تداول”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

في المقابل، ارتفعت أسهم “إس تي سي” و”الأبحاث والإعلام” و”بنك ساب” و”بنك الاستثمار” و”العربي الوطني” و”معادن” و”المجموعة السعودية” و”مجموعة صافولا”، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وسجل سهما “الوطنية للتعليم” و”الخريّف” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 75.80 ريال (+ 6 %) للأول و151.20 ريالا (+ 3 %) للثاني.

وتصدر سهم “عذيب للاتصالات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 58.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم.