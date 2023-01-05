حدد ريال مدريد الشرط الذي يمكن أن يوافق عليه في حال التعاقد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مبابي قد يطلب من ريال مدريد إبرام صفقات للموافقة على الانتقال إلى بطل أوروبا أبرزها التعاقد مع صديقه أشرف حكيمي ومواطنه تيو هيرنانديز.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن ريال مدريد لن يقبل بمثل هذا الشرط إلا أن الامتياز الوحيد الذي يمكن أن يوافق عليه النادي لمبابي هو أن يكون اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.

وتوقعت بأنه يجب أن يتغير الوضع كثيرًا حتى يعود ريال مدريد للاهتمام بمبابي الذي رفض الميرنغي مرتين واحدة منها بطريقة “مهينة”.