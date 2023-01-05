أعلنت مجلة “كوندي ناست ترافلير” البريطانية والمتخصصة في مجال السفر والسياحة، مدينة العلا ضمن عجائب الدنيا السبع في 2023.

وجاء ذلك نظرا لما تمتلكه العلا من تراث قديم، ومعالم تاريخية إنسانية، بالإضافة إلى البلدة القديمة، والامتداد المعماري الحديث متمثلاً في قاعة مرايا.

وذكرت أنه مع نهاية عام 2022 فتحت العلا أبوابها رسمياً للزوار، إذ كُشِفَ النقاب عن قطعة قطعة أثرية عمرها أكثر من 200,000 عام من التاريخ العربي.

وأضافت: تقع العلا في قلب الصحراء الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية، ولا يزال الكثير منها غير مكتشف أيضاً. وتشير التقديرات إلى أنه تم حفر أقل من 5 في المائة من الموقع. ويشتهر موقع الحِجْر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بمقابره الضخمة المنحوتة في منحدرات من الحجر الرملي الأحمر.

وأشارت إلى أن: “مدينة العلا القديمة هي عبارة عن متاهة من المنازل المهجورة من الطوب واللبن التي تتناثر فيها الأشكال الترابية للصحراء، هناك فنون صخرية قديمة ومطاعم من أشهر الطهاة، بما في ذلك المطعم الفاخر في قاعة المرايا في العلا، الذي افتتحه الشيف الإنجليزي جيسون أثيرتون الحائز على نجمة ميشلان”.