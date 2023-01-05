رد مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، الخميس، على سؤال عما إذا كان يجامل نجم الفريق سالم الدوسري، رغم أداءه في الفترة الأخيرة.

وقال دياز رداً على سؤال مراسلة “صدى” عائشة الشهري، عقب مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 12 من دوري روشن: “سالم من أهم نجوم المملكة العربية السعودية، لاعب منتخب وكبير، في أي لحظة انتظر منه أن يحدث الفارق”.

وفي سياق آخر، قال دياز: “ارتكبت خطأ في المباريات القليلة الماضية، بتغيير تكتيك الاستحواذ، وكان ذلك بسبب الغيابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين”.

وعن إصابة عبد الإله المالكي، قال دياز: “سيجري الفحوصات اللازمة، نتمنى ألا تكون صعبة”.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد في مباراة اليوم بنتيجة 1-0، حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيغالو.