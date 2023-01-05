علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، على المباراة التي أقيمت بين فريقه ونظيره الاتحاد، معلنا تجديد عقده للهلال.

وقال :”زعلنا جماهيرنا كثير، ومباراة الاتحاد أعادتنا لمسارنا الطبيعي والمعتاد والقادم أجمل إن شاء الله”.

وأكد أنه حسم قراره بتجديد تعاقده مع الهلال، مضيفا أنه فكر مليون مرة لكنه لم يقدر على مغادة الهلال خاصة في ظل هذه الظروف حتى ولو طلبوا منه التوقيع بدون مقابل”.

وتابع :” يجب على جمهور الهلال الافتخار بفريقهم، فلن يصبح أحد الهلال، وذلك بحسب ما ذكره في قناة ssc.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التغلب على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.