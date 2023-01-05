تمكنت قوات الدفاع المدني في المدينة المنورة من إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية.

وأكدت أن عملية الإنقاذ تمت بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة.

يذكر أن الدفاع المدني حذر من المغامرة من تجاوز الأودية أثناء جريانها، حفاظا على سلامتهم.