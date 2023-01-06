جددت النيابة العامة تحذيرها من امتهان التسول، أو إدارة متسولين، أو تحريض الغير، أو الاتفاق معه، أو مساعدته -بأي صورة كانت- ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، مبينةً أن من قام بذلك يُعرّض نفسه للعقوبة.

وقالت أن عقوبة ارتكاب تلك الأفعال هي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من العودة إليها إلا في حالات الحج والعمرة، مبينةً أنه يُستثنى من ذلك زوجة السعودي، وزوج السعودية، وأولادها.

وأشارت النيابة إلى التسول بأنه عبارة عن أفعال غير مشروعة، وممارسات محظورة تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية تتسم بالخطورة العالمية.