طالب يعقوب السعدي الإعلامي الرياضي، الناقد الرياضي فهد الهريفي بعدم اظهار التعصب الرياضي، بعدما شن هجوما على فريق الهلال.

وقال فهد الهريفي خلال لقاءه في قناة أبوظبي الرياضية : “مدرب المنتخب السعودي أخفق باختيار تشكيلة الفريق الهلالي”، مشيرا إلى أنه أخذ عباءة “العمل الهلالي” وأراد تطبيقه في كأس العالم.

ورد يعقوب السعدي على الهريفي ، على طريقة مصطفى الاغا وطالبه بعدم ادخال النصر أو الهلال في الحديث عن المنتخب.

وأضاف السعدي لـ الهريفي” طلعت أكثر متعصب، لماذا تدخل الهلال في جملة مفيدة “.

وقال الهريفي “لا أصفي حسابات (نصر وهلال)،الرأي السائد هو الرأي الهلالي، وبعين الهلالي أصبح الأخضر يمثل الهلال”

واستكمل حديثه قائلا “المنتخب السعودي آخر المجموعة في المونديال،و هذا ليس طموحي، وكان يجب أن نذهب بعيداً في البطولة وليس إلى دور ال16”.

وفي وقت سابق ، لفت الإعلامي مصطفى الآغا انتباه المتحدث السابق لنادي النصر عبدالله بن زنان على الهواء، إلى أهمية الحيادية في البرنامج، وذلك خلال سؤاله عن توقعاته لمباراة النصر والطائي، في الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

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فهد الهريفي: مدرب المنتخب السعودي أخفق باختيار تشكيلة "الفريق الهلالي".. رينارد أخذ عباءة "العمل الهلالي" وأراد تطبيقه في كأس العالم#الفريق_التاسع#خليجي25 pic.twitter.com/CkB9ogD3YD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 5, 2023