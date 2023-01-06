أقدمت جدة بريطانية على قتل حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات، أثناء تواجده في رعايتها.

وعثر على الطفل “داريو ماريو لازار”، مصابا بجروح خطيرة في شقة بمدينة كوفنتري، غرب إنجلترا، في الذي كانا فيه والداه في عملهما.

وألقت الشرطة القبض على جدة الطفل المشتبه فيها “إليلنا أنجل”، 50 عاما، والتي تواجدت أيضا في مكان الحادث.

و قال والدي الطفل كريستينا ودورينيل في بيان صدر عن الشرطة: “طفلنا كان الأجمل في العالم.. كان فتى سعيدا، ودائم الابتسام منذ استيقاظه وحتى نومه.. كان يتمتع بطاقة كبيرة، وكان يحب الرقص والغناء.. لقد كان كل ما نملك”.