أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 827,172 من حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 34 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814,796 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9582 حالة وفاة.