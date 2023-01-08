العثور على جثتي شابين بين عجلات طائرة

أفادت شركة طيران أفيانكا ومكتب المدعي العام في كولومبيا أمس السبت بأنه جرى العثور على جثتي شابين، ربما كانا من جمهورية الدومنيكان، في الهيكل السفلي، لطائرة تابعة للشركة، أثناء إجراء عملية صيانة لها في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وذكرت الشركة في بيان لها: “أنه عند وصول الطائرة إلى مطار إلدورادو في بوغوتا، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شابين سافرا خلسة في جهاز الهبوط للطائرة.”

وأعربت أفيانكا عن كامل تعاطفها مع أسرتي الشخصين، وأكدت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة؛ فإن أمن المطارات والمناطق المحظور دخولها، يقع على عاتق السلطات.

ومن جانبه، أشار مكتب النائب العام في بيان إلى أن هيئة التحقيق الفني تنفذ إجراءات عاجلة لتحديد جنسية صاحبي الجثتين، اللذين يتراوح عمرهما بين 15 و20 عامًا، وهما من أصل إفريقي.

ويُشار إلى أن أحدهما كان يحمل نقودًا من جمهورية الدومينيكان، وحقيبة عُثر عليها معهما بها أوراق من ذلك البلد.

يُذكر أن الاثنين ربما كانا على متن الطائرة منذ الثالث من يناير عندما كانت آخر مرة في جمهورية الدومينيكان.