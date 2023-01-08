أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر كأس موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان على استاد الملك فهد الدولي.

وتقام المباراة المنتظرة يوم 19 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، فيما يمكن حجز التذاكر من هنا.

وكان آل الشيخ أعلن تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربليت السابق لقيادة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي تقام ضمن موسم الرياض.

ومن المنتظر أن يتواجه كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد، مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.