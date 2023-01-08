سلطت “ديلي ميل” البريطانية الضوء على مقر إقامة النجم البرتغالي المنضم حديثا لنادي النصر كريستيانو رونالدو، في الرياض.

وذكرت ديلي ميل أن اللاعب البرتغالي يقيم في فندق “فورسيزونز” في جناح فاخر يسمى “جناح المملكة”.

ويضم الجناح 17 غرفة يقيم فيها كريستيانو رونالدو رفقة عائلته وأصدقائه ورجال الأمن المكلفين بحراسته، لحين الانتقال إلى منزله.

والجناح يمتد إلى الطابقين 48 و50 من الفندق، ويضم غرفة معيشة مرتفعة، ومكتبا خاصا، وغرفة طعام، وغرفة وسائط.

وقالت إنه “يظل أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتين مع مانشستر يونايتد”.

