صرح اللاعب السابق في النادي الأهلي إبراهيم سويد، بتناوله مواد منشطة في مباراة نهائي كأس المؤسس، أمام نادي الهلال.

وقال السويد في تصريحات تلفزيونية: “كنا في نهائي كأس المؤسس أمام الهلال والمباراة كانت حساسة وقوية”.

وتابع: “جاء لاعب في النادي الأهلي وقال لي هذه مادة منشطة، وبدل ما تلعب شوطين بتلعب 4 أشواط -في إشارة إلى قوة تأثيرها-“.

وأضاف لاعب الأهلي السابق ضاحكا: “أخذت المنشط ونزلت الملعب وكنت أسوأ لاعب في المباراة”.

يذكر أن بطولة كأس المؤسس أقيمت مرة واحدة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة، ونجح فريقي الهلال والأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية، لينجح الهلال في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليتوج بتلك البطولة الاستثنائية.