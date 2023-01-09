توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، والشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية والجوف.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.