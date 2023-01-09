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بساطة الحياة في الزمن الجميل
بساطة الحياة في الزمن الجميل
منذ 1 ساعة
1
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التعليقات
ا
ابو كبوس الملحوس
عدد التعليقات : 1346
منذ 1 ساعة
اي والله زمن البساطة لا في المعيشة ولا في ارواح الناس البشوشة.
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اي والله زمن البساطة لا في المعيشة ولا في ارواح الناس البشوشة.