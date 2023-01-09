كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد خدمات الإسكان، مساعد استجمام، مساعد رياضي، مدير إدارة خدمات الإسكان، وغيرها من الوظائف.

وذكر المستشفى، أن للتقديم يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية: الدخول على بوابة التوظيف، تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد، ثم كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search)، واختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now)، بينما التقديم عبر بوابة التوظيف