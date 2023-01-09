أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1 %، مغلقا عند 10647 نقطة (+ 110 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1 %، عند 76.50 ريال و31.70 ريال، على التوالي.

وصعد سهم “معادن” بنسبة 5 % عند 74 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليون سهم.

أنهت أسهم “سابك” و”الأهلي السعودي” و”المراعي” و”اتحاد اتصالات” و”بنك البلاد” و”سابك للمغذيات” و”جبل عمر” و”أكوا باور”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “تهامة للإعلان” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 76 ريالا.

في المقابل، تراجع سهما “العربي الوطني” و”الوطنية للتعليم” بنسبة 2 % عند 31.05 ريال و74.30 ريال، على التوالي.

وتصدر سهم “ريدان” تراجعات اليوم بنسبة 3 %.

وأغلق سهم “نقي” عنند 67.20 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.