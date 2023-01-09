قال المدير الفني لفريق النصر، رودي جارسيا، أن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو يتخطى مجرد صفقة كروية، باعتباره بين الأفضل في العالم، مبيناً أن هذا الأمر هام جداً لتطوّر المملكة والشرق الأوسط.

وأضاف: “إنه منذ حضور كريستيانو سُلّطت الأضواء على نادينا، وبات العالم بأسره يعرف نادينا، وأعتقد أننا انتقلنا من 800 ألف إلى 10 ملايين (متابع على وسائل التواصل الاجتماعي) في غضون ساعات، أيام قليلة، بفضل وصوله”.

وتابع: “رونالدو اندمج مع المجموعة بسرعة، شاهدناه يمزح ويضحك مع زملائه الجدد. كان معنا في المباراة الأخيرة وحضر في غرف الملابس”.

وأشار إلى أن رونالدو سيظهر للمرة الأولى بقميص النصر أمام الاتفاق بالدوري، مبيناً أنه لن يشارك في مباراة باريس سان جيرمان لأن المباراة ستكون بقميص مختلط للهلال والنصر.